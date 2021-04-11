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Ankara'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan'da ücretsiz pide! Günde 65 bin adet dağıtılacak

ANKARA Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine günde 65 bin pideyi ücretsiz dağıtacaklarını bildirdi.

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Başkan Delibaş, yaptığı yazılı açıklamada 275 gramı 3 liradan satışa sunulacak ramazan pidesinin fırınlardan alınabileceğini belirtti.

"Ücretsiz dağıtacağız"

Odanın üyeleriyle yaptığı toplantı sonucunda pide hamurunu 350 gram kesme kararı aldıklarını aktaran Delibaş, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz karar neticesinde ramazan boyunca her dükkandan 50 ramazan pidesini Ankara’nın her bölgesinde dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadesini kullandı.

"‘Askıda pide’ uygulaması da olacak"

Ankara’da pide ve simit işi yapan 1300 fırın işletmesinden toplamda günde yaklaşık 65 bin pide dağıtmış olacaklarını aktaran Delibaş, şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, berekettir. Bir kişi için 5 pide sınırı koyduk. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla ‘askıda pide’ uygulaması da olacak. Bir işletmeden 50 pide de böyle dağıtılırsa bir fırından ortalama 100 ücretsiz pide dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, esnaf odamızın üyesi olduğunu gösteren cam ve vitrinlerinde bayrakların asılı olduğu tüm fırın işletmelerinden ücretsiz pidelerini alabilirler. Merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. Bu anlamda iyilik kervanına katılan, iyiliğin sesi olan sağduyu sahibi esnafımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

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