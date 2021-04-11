Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, 'Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan Avrupa'ya yükselen İslamofobi üzerinden yüklendi. Erdoğan'ın hedefinde ayrıca CHP vardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

İnşallah bu hastalığı üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Karanlığın ardındaki güneşler inşallah çok yakında doğacaktır.

Son bir yıldaki tecrübelerimizin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyoruz.

Avrupa'da test sırası bekleyen, ilaca erişemeyen vatandaşımızın olduğunu da biliyoruz. 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. İnşallah bundan sonra da nerede yaşarsa yaşasın tüm insanlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım gönderdik.

Avrupa genelinde 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi olarak çalışan kardeşlerimiz bir yelpazede varlık gösteriyor. Her zaman dediğimiz gibi... Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Bunu böyle bilin.

AK Parti olarak tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk.

Avrupa'ya İslamofobi tepkisi

Avrupa'da Türklerin ötelendiği, sadece belli sektörlere hapsedildiği günler geride kaldı. Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı hazımsızlığı tezahürlerinden yalnızca biri.

Sadece Türkler değil, etnik kimliği, görünüşü farklı diğer toplum kesimleri de yurt dışında mağdur oluyor.

Avrupa'da Müslüman kadınların hakları gasbedilmektedir.

Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon 500 bin üyemiz var. Bunun içinde 5 milyon 300 bin kadın var.

Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor.

Avrupalı Türklerin köklerinden kopmadan huzur içinde yaşayabilmesi sizin vereceğiniz mücadeleye bağlıdır.

CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak yalan yanlış iddiaları tekrarlayarak yeni bir misyon üstleniyor.

Bugün CHJP kim ne duymak istiyorsa onu söyleyen lümpenliği siyaseti merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönmüştür. Kendimizi bu çukur siyasetinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyoruz. Milletimize olan saygımızdan dolayı bazen cevap vermek durumunda kalıyoruz

Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.



Rusya-Ukrayna krizi

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Aralarındaki anlaşmazlıkları bir anca önce barış yoluyla çözmelerini istiyor ve bu yönde gayret gösteriyoruz.

Bu programın ardından da durmadık. Ne diyoruz... Durmak yok yola devam. Bayan voleybolcularımızı kabul ettik. Küba'dan Türk vatandaşlığına geçen bir Kübalı sporcumuz vardı. Kendisine Türk pasaportu ve Türk kimliğini teslim ettik.

Patates ve soğanları Toprak Mahsulleri Ofisin'den alarak hibe olarak Ramazan öncesinde dağıtımını yapmaya kararlaştırdık.