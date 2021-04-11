BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, 'Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan Avrupa'ya yükselen İslamofobi üzerinden yüklendi. Erdoğan'ın hedefinde ayrıca CHP vardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

İnşallah bu hastalığı üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Karanlığın ardındaki güneşler inşallah çok yakında doğacaktır.

Son bir yıldaki tecrübelerimizin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyoruz.

Avrupa'da test sırası bekleyen, ilaca erişemeyen vatandaşımızın olduğunu da biliyoruz. 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. İnşallah bundan sonra da nerede yaşarsa yaşasın tüm insanlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım gönderdik. 

Avrupa genelinde 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi olarak çalışan kardeşlerimiz bir yelpazede varlık gösteriyor. Her zaman dediğimiz gibi... Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Bunu böyle bilin.

AK Parti olarak tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk.

Avrupa'ya İslamofobi tepkisi

Avrupa'da Türklerin ötelendiği, sadece belli sektörlere hapsedildiği günler geride kaldı. Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı hazımsızlığı tezahürlerinden yalnızca biri.

Sadece Türkler değil, etnik kimliği, görünüşü farklı diğer toplum kesimleri de yurt dışında mağdur oluyor.

Avrupa'da Müslüman kadınların hakları gasbedilmektedir.

Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon 500 bin üyemiz var. Bunun içinde 5 milyon 300 bin kadın var. 

Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor.

Avrupalı Türklerin köklerinden kopmadan huzur içinde yaşayabilmesi sizin vereceğiniz mücadeleye bağlıdır.

CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak yalan yanlış iddiaları tekrarlayarak yeni bir misyon üstleniyor.

Bugün CHJP kim ne duymak istiyorsa onu söyleyen lümpenliği siyaseti merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönmüştür. Kendimizi bu çukur siyasetinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyoruz. Milletimize olan saygımızdan dolayı bazen cevap vermek durumunda kalıyoruz

Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.


Rusya-Ukrayna krizi

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Aralarındaki anlaşmazlıkları bir anca önce barış yoluyla çözmelerini istiyor ve bu yönde gayret gösteriyoruz.

Bu programın ardından da durmadık. Ne diyoruz... Durmak yok yola devam. Bayan voleybolcularımızı kabul ettik. Küba'dan Türk vatandaşlığına geçen bir Kübalı sporcumuz vardı. Kendisine Türk pasaportu ve Türk kimliğini teslim ettik.

Patates ve soğanları Toprak Mahsulleri Ofisin'den alarak hibe olarak Ramazan öncesinde dağıtımını yapmaya kararlaştırdık.

Emekli ikramiyeleri

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlar dikkat! Prof. Dr. Çalışkan'dan kötü haber geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! Enflasyon oranında zam...
Avustralya’da demans hastasına bakım evinde cinsel saldırı
Donald Trump'tan aşı adı önerisi: Benim adımı verin
Korona aşısı olanlar dikkat! Yeniden aşı olmanız gerekebilir işte nedeni
İstanbul'da ele geçirildi! 4.5 ton eroin yapımına yetecek kadar var
Turkuvaz Medya Grubu'ndan yeni bir televizyon kanalı Vav TV geliyor!
Ankara'dan acı haber! Covid-19 tedavisi gören 25 yıllık hemşire hayatını kaybetti
Ankara'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan'da ücretsiz pide! Günde 65 bin adet dağıtılacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu Karayollarında dijitalleşme dönem
Yorumlar 18 yorum