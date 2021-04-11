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HABER /  DÜNYA

Avustralya’da demans hastasına bakım evinde cinsel saldırı

Demirören Haber Ajansı

AVUSTRALYA'nın başkenti Sydney’de bir bakım evinde kalan 70 yaşındaki Shannon isimli kadına, başka bir hasta cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadını ziyarete gelen kocası saldırıya tanık oldu. 

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José, 20 Mart'ta karısı Shannon'a yönelik iddia ettiği cinsel saldırıdan sonra düzgün uyuyamadığını ve karısının neden koridorda tek başına dolaşıp başka bir adamın odasına girdiği konusunda yönetimden cevaplar istediğini söyledi.

Avustralya’daki bakım evlerinin yetersiz personelle çalıştığını ve bakım evinde kalan hasta yaşlıların doğru düzgün gözlemlenmediğini ileri sürdü.

Haftada 50 saldırı gerçekleşiyor

Olay sırasında bakım evinde sadece 2 personel bulunduğunu ve onların da öğle yemeği dağıtımıyla meşgul olduğunu anlatan Jose ayrıca eşine cinsel saldırıda bulunan kişinin de demans hastası olduğunu belirtti. Avustralya'da yapılan araştırmalarda, bakım evlerinde her hafta ortalama 50 cinsel saldırı olduğu ve 2018 ila 2019 yılları arasında ise 2 bin 520 cinsel saldırı gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştı.   

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