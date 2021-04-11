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Eyüpspor bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Kastamonuspor, Eyüp'te karşı karşıya geldi.

0-0 biten karşılaşmanın ardından şampiyon olan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

En yakın takipçisi Kırşehir Belediyespor'un 17 puan önünde lider olan Eyüpspor, 33 haftada 24 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve sadece 2 kez yenildi.

Şampiyon Ligi müziği ile girdiler

Eyüpspor, sahasında Kastamonuspor ile oynadığı maça Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.

Kastamonusporlu futbolcular çıkış tünelinde Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Manisaspor, Beyaz Grup'ta şampiyon

2.Lig Beyaz Grup'ta ise Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 4 hafta kala şampiyon oldu ve TFF 1. Lig biletini aldı.

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