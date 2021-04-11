Süper Lig'in 34. haftasındaki düşme hattını yakından ilgilendiren Ankara derbisinde Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ankaragücü, bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken; Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

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9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu savunmada Kulusic tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

66. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sarı-lacivertli takımdan Emre Güral ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Endri Çekici'nin vuruşunda kaleci Nordfeldt'ten dönen top savunmada Arda Kızıldağ'a çarparak ağlara gitti: 2-0

76. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sandro Lima'nın verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

84. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan etkili atağında ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Ankaragücü: 2 - 1 :Gençlerbirliği

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima

Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (KK) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Endri Çekici, Dk. 82 Sarlija, Dk. 86 Geraldo, Dk. 90+3 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Piris Da Motta, Dk. 75 Johansson, Dk. 82 Sefa Yılmaz, Dk. 90+5 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)