NİĞDE Barosu cumartesi günü seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. NESOB Murat Zeren Eğitim salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için iki aday yarıştı. Seçimde mevcut başkan Avukat Osman Çimen 136’ya 111 oyla kaybederek görevini Avukat Emin Alper Öztürk’e devretti. Bu seçimlerle Niğde Barosu Yönetim kuruluna 10 kişi, Disiplin Kuruluna 5 kişi, Denetleme Kuruluna 3 kişi ve TBB Delegeliğine de 3 kişi seçildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olan Av. Emin Alper Öztürk’ün baro seçimlerini kazanması nedeniyle memnuniyetlerini belirten birçok Niğdeli hemşerisi kutlama mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı aynı zamanda Gazetemiz Türkgün’ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Muhammed Bilal Aydın da bir kutlama mesajı yayınlayarak;

“Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi Niğde Belediye Meclis Üyeliği ve Niğde Merkez İlçe Başkanlığı görevleriyle Niğde’mize hizmetleri olan hali hazırda da MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürüten hemşehrim Sayın Av. Emin Alper Öztürk’ü kazanmış oldukları Baro Seçimleri dolayısıyla kutlar, üstlenmiş oldukları Baro Başkanlığı görevinde üstün başarılar dilerim.” dedi.