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Mansur Yavaş'tan takdir toplayan adım: EBA'ya giremeyenlerin faturaları ödenecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrik faturasını ödeyemediği için EBA'ya giriş yapamayan çocuklu ailelerin, faturalarını ödeyeceğini açıkladı.

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Yavaş, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin, elektrik faturalarını karşılayacaklarını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerimizin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.”

Yavaş ayrıca uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 30 bin öğrenciye sağlanan aylık 10 GB internet hizmetinin 3 ay daha uzatıldığını açıklayan yeni bir müjde daha verdi.

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