Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 65, Irak'ta 35 kişi yaşamını yitirdi. Son verilerle Irak'ta salgındaki can kaybının 14 bin 713'e, vaka sayısının 924 bin 946'ya, sağlığına kavuşanların da 814 bin 853'e çıktığı kaydedildi.

Abone ol

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 65 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 340 yeni vaka kaydedildiği, 7 bin 940 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 773'e, vaka sayısının 665 bin 735'e, iyileşenlerin sayısının da 596 bin 293'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 791 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 190 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 713'e, vaka sayısının 924 bin 946'ya, sağlığına kavuşanların da 814 bin 853'e çıktığı kaydedildi.