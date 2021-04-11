İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın 'terör eylemi' olduğunu duyurdu.

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre; İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, söz konusu eylemin İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri hedef aldığını belirtti.

Salihi, eylemi kınayarak uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) tepki göstermeye çağırdı.

İranlı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör hareketinin faillerinin hedeflerini hayal kırıklığına uğratmak için İran, bir yandan ciddi bir şekilde nükleer teknolojisini geliştirmeye devam edecek, diğer yandan da baskıcı yaptırımları kaldırmak için çabalayacak."

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.