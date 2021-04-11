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ABD ve İngiltere'den Ukrayna açıklaması: Rusya tansiyonu düşürmeli

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İngiltere ve ABD dışişleri bakanları, yaptıkları görüşme sonrası, Rusya'nın tansiyonu düşürmesi konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vefatından dolayı taziyelerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde Prens Philip'in 99 yaşında yaşamını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ilettiğini bildirdi.

İki bakanın Afganistan meselesini ele aldığını aktaran Price, "Blinken ve Raab, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya desteklerini de yineledi. İki bakan, Moskova'nın askeri yığınak yapmayı ve kışkırtıcı söylemini bir an önce bırakmasının gerekliliğini vurguladı" ifadesini kullandı.

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