Yer: Avusturya! Ölüm haberini alan Türk aile dehşet saçtı: Sağlıkçılara saldırdılar

Sağlık çalışanlarına şiddet Avusturya’ya da taşındı. 67 yaşındaki akrabalarının ölümü üzerine hastaneye baskın düzenleyen yaklaşık 11 kişilik Türkiye göçmeni aile grubu dehşet saçtı, 19 yaşındaki bir hastane çalışanı yaralandı. Öfkeli aile adeta hastaneyi birbirine kattı.

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Dehşetli saldırı, nöbetçi yoğun bakım doktorunun 4 Aralık’ta aileye koronadan ötürü yoğun bakımda olan 67 yaşındaki kadının durumunun kötüleştiğini, ölmek üzere olduğunu ve aile üyelerinin hala ona veda edebileceğini bildirmesiyle başladı. Hastaneye gelen aile üyeleri, 67 yaşındaki hastalarını Türkiye’de tedavi ettirmek istediğini söyledi. Ancak görevli uzman doktor, hastanın sağlık durumu nedeniyle çıkış izni vermedi.



Kısa bir süre sonra akrabalarının ölüm haberini alan aile üyeleri 11 kişilik bir grupla hastaneyi bastı. Akrabalarının ölümünde sorumlu tuttukları doktorlara ulaşmak için yoğun bakım ünitesine girmek isteyen öfkeli aileyi görevliler durdurmak istedi. Resepsiyon alanında saldırıya başlayan aile üyeleri, çevreyi talan ederek görevlileri tehdit etti. Bir hastane çalışanını (19) yaralayan öfkeli grubun yoğun bakım ünitesine geçişini engellemeyi başaran 53 yaşındaki görevli o anları “Üzerime atladılar, kapıyı zar zor kilitleyebildim” sözleriyle anlattı. 19 yaşındaki meslektaşı ve uzman doktoru korumaya çalışan görevli, bariyer bantlarını kırdılar. Neyse ki polis o sırada geldi“ dedi.







Ailenin alana girmesi yasaklandı

Yeni Vatan'ın haberine göre olay yerine gelen polis, durumu kontrol altına alarak, aile üyelerinin alana girmelerini yasakladı. Kirchdorf hastanesindeki olaydan sonra Yukarı Avusturya Sağlık Kuruluşu anında bir açıklama yayınlayarak olaya tepki verdi. Yukarı Avusturya Sağlık Kuruluşu’nun Genel Müdürü Karl Lehner, “Acil önlem olarak, kliniklerde çalışanların korunmasını sağlamak için tüm klinik lokasyonlarında güvenlik görevlileri artık ülke çapında görevlendiriliyor. Ayrıca çalışanlara biber gazı gibi savunma araçları sağlanıyor” dedi.