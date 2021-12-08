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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı, memur ve emekliye ek zam masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı, memur ve emekliye ek zam masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantının en önemli gündem ise maddesi ekonomi. Asgari ücret, memur ve emekliye ek zam, 3600 ek gösterge ve EYT masada olacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.

Milyonlarca asgari ücretli ile ek zam beklentisine giren memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı toplantıda... 

Bakan Bilgin paylaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk iki toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin taleplerini Kabine Toplantısında paylaşacak. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin durumu ile memurlara yapılacak ek düzeltme zammı da Kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadelede son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iç güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin sunum yapacak. 

Bakan Koca sunum yapacak

Koronavirüsle mücadele toplantının önemli gündem başlıkları arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabineyle paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısıyla alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

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