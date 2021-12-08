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Benzin ve motorine kallavi zam! Motorinden sonra benzin de 10 lirayı aştı

Benzin ve motorine kallavi zam! Motorinden sonra benzin de 10 lirayı aştı

Motorine dün gelen 66 kuruşluk zammın ardından bugün benzin ve motorine bir kallavi zam daha geldi... Böylece motorinden sonra benzinin de litre fiyatı 10 lirayı aştı... İşte zamlı benzin ve motorin fiyatları...

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Akaryakıt zamları yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 66 kuruş zamlanmıştı. Bugün bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorinde ise 31 kuruş zam yapıldı.

Benzinin zamlı fiyat listesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.

Motorinin zamlı fiyat listesi

Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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