Bakan Hulusi Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Abone ol

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.