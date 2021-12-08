BIST 2.005
DOLAR 13,71
EURO 15,54
ALTIN 785,59
HABER /  DÜNYA

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı dahil 14 kişiyi taşıyan helikopter düştü Genelkurmay Başkanı öldü

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı dahil 14 kişiyi taşıyan helikopter düştü Genelkurmay Başkanı öldü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Abone ol

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 4’ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında” denildi.

Başbakan Modi'den açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat için taziye mesajı yayınladı. Modi, Rawat için “Gerçek bir vatansever” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Başbakanı Modi, şu ifadelere yer verdi:

“General Bipin Rawat'ı, eşini ve Silahlı Kuvvetler'in diğer personelini kaybettiğimiz Tamil Nadu'daki helikopter kazası beni derinden üzdü. Hindistan'a büyük bir özenle hizmet ettiler. Düşüncelerim acılı aileleriyle. Bipin Rawat seçkin bir askerdi. Gerçek bir vatansever olarak silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik aygıtlarımızı modernize etmeye büyük katkıda bulundu. Stratejik konulardaki kavrayışları ve bakış açıları olağanüstüydü. Vefatı beni derinden üzmüştür.”

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da eşinin vasiyetini yerine getirdi! 3,5 milyon TL'yi bakın nereye bağışladı
Aydın'da eşinin vasiyetini yerine getirdi! 3,5 milyon TL'yi bakın nereye bağışladı
Cemal Kaşıkçı cinayetinde şok gelişme! Fransa yanlış kişiyi gözaltına almış!
Cemal Kaşıkçı cinayetinde şok gelişme! Fransa yanlış kişiyi gözaltına almış!
Denizli'de doktordan çıkan öğrenci arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı
Denizli'de doktordan çıkan öğrenci arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı
Benzin ve motorine kallavi zam! Motorinden sonra benzin de 10 lirayı aştı
Benzin ve motorine kallavi zam! Motorinden sonra benzin de 10 lirayı aştı
Mahir Ünal'ın Özgür Özel'e gösterdiği 'nezaket' fazla değil mi! Hadi Özışık soruyor...
Mahir Ünal'ın Özgür Özel'e gösterdiği 'nezaket' fazla değil mi! Hadi Özışık soruyor...
Bursa'da internetten protez siparişi verdi! Gelen ürünü görünce inanamadı: Korkutmaya çalıştılar
Bursa'da internetten protez siparişi verdi! Gelen ürünü görünce inanamadı: Korkutmaya çalıştılar
Fenerbahçeli Jose Sosa'dan Eintracht Frankfurt maçı değerlendirmesi
Fenerbahçeli Jose Sosa'dan Eintracht Frankfurt maçı değerlendirmesi
Arif Arslan neden öldü hastalığı neydi kaç yaşında öldü?
Arif Arslan neden öldü hastalığı neydi kaç yaşında öldü?
Ali Babacan'dan bütçe görüşmelerine tepki: Göstermelik bir mesele
Ali Babacan'dan bütçe görüşmelerine tepki: Göstermelik bir mesele
Arif Arslan öldü mü haberi geldi kaç yaşında neden öldü?
Arif Arslan öldü mü haberi geldi kaç yaşında neden öldü?