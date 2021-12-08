Hindistan'da Genelkurmay Başkanı dahil 14 kişiyi taşıyan helikopter düştü Genelkurmay Başkanı öldü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 4’ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında” denildi.

Başbakan Modi'den açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat için taziye mesajı yayınladı. Modi, Rawat için “Gerçek bir vatansever” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Başbakanı Modi, şu ifadelere yer verdi:

“General Bipin Rawat'ı, eşini ve Silahlı Kuvvetler'in diğer personelini kaybettiğimiz Tamil Nadu'daki helikopter kazası beni derinden üzdü. Hindistan'a büyük bir özenle hizmet ettiler. Düşüncelerim acılı aileleriyle. Bipin Rawat seçkin bir askerdi. Gerçek bir vatansever olarak silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik aygıtlarımızı modernize etmeye büyük katkıda bulundu. Stratejik konulardaki kavrayışları ve bakış açıları olağanüstüydü. Vefatı beni derinden üzmüştür.”