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Denizli'de doktordan çıkan öğrenci arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de doktordan çıkan öğrenci arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı

DENİZLİ’de 2 ayda bir aldığı destek tedavisinden çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi, doktorundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra eğitim gördüğü üniversitenin dördüncü katından kendisini boşluğa bıraktı.

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Olay; Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir psikolojik destek alan ve 2 ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P. (18), destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra okuduğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’ne gitti. Burada 4. kata çıkan Mehmet Enes P., öğrencilerin gözü önünde kendini boşluğu bıraktı. Apar topar aşağıya inen öğrenciler, kanlar içinde kalan Mehmet Enes P’ye müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mehmet Enes P.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Enes P., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, bir süre fakülteye girişler yasaklandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşları döktü.

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