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Cemal Kaşıkçı cinayetinde şok gelişme! Fransa yanlış kişiyi gözaltına almış!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde şok gelişme! Fransa yanlış kişiyi gözaltına almış!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinde yer aldığı iddiasıyla yakalanan kişinin sadece isim benzerliği olduğu ve olayla bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı

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Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı’nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçiliği tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Bu vatandaşın olayla bir bağlantısı bulunmamaktadır" denilerek cinayetin sorumlularının Suudi Arabistan'da cezaya çarptırıldığını belirterek, gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Cemal Kaşıkçı olayı:

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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