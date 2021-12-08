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Cumhurbaşkanı Erdoğan il müftülerine seslendi: Asla moralinizi bozmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan il müftülerine seslendi: Asla moralinizi bozmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. İslam'a yönelik saldırılar ve Hz. Muhammed için kitaplardaki tasvirler için konuşan Erdoğan "Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm." dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki il müftülerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'a yönelik saldırılara şahit olduklarını belirterek, "Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi. Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamber Efendimiz'e ait tasvirlerin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Din görevlilerimize yönelik yalan iftira, karalamaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum.

-Bilhassa Avrupa'da ortaya çıkan Peygamber Efendimize yönelik düşmanlığa en güçlü kalbi tepki bizim milletimizden yükselmiştir.

-Din görevlilerinin görevleri sadece namaz kıldırmak, cenaze kaldırmak Mevlüt okumak değildir. Asıl sorumluluğumuz Allah sevgisiyle aydınlatmaktır. 

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