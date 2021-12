Sultan San kimdir kaç yaşında Hasan Can Kaya sevgilisi ne iş yapıyor?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Exxen'de Konuşanlar programı ile kısa sürede rekor kıran Hasan Can Kaya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kendine has tarzı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya İstanbul doğumlu aslen Malatyalı. 38 yaşında olan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi ise yönetmen Sultan San. Hasan Can Kata ve sevgilisi arasında 6 yaş fark var.

Konuşanlar programı ile Acun'un yeni platformu Exxen'e geçen ve kısa sürede izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya şu sıralar birçok seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kendine has tarzı ve konuşması ile izleyenleri kahkahaya boğan Hasan Can Kaya'nın hayatı da merak konusu oldu. 38 yaşında olan Hasan Can Kaya aslen Malatyalı, İstanbul doğumlu. Uzun süredir yönetmen sevgilisi Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya sevgilisinden 6 yaş küçüktür. Yönetmen Sultan San 44 yaşındadır.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen ile anlaşarak programını bu platforma taşıdı. EXXEN’de yayınlanan kendisine has tarzıyla gözleri üzerine çeken ve milyonlarca takipçisi bulunan Konuşanlar isimli programın sunucu Hasan Can Kaya TikTok’ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı.

Peki kimdir Hasan Can Kaya aslen nereli, kaç yaşında, sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi. Hasan Can Kaya ilk olarak 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaristi olarak tanındı.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Leman Kültür’de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini devam ettiriyor.

Sultan San kimdir:

Son günlerde en çok merak eden isimlerin başında gelen Hasan Can Kaya'nın bu sefer sevgilisi Sultan San merak edilmeye başlandı. Sultan San'ın Hasan Can Kaya'da 6 yaş büyük olduğu öğrenildi.

Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu ve ikilinin aralarındaki yaş farkını sorun etmediği öğrenildi.

Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği 38 yaşındaki Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde sevgilisinin stand up yaptığı "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor. Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.