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Antalya'da 'bir baba için çok kötü bir durum' deyip sinir krizi geçirdi: Suçlu ben oluyorum

Antalya'da 'bir baba için çok kötü bir durum' deyip sinir krizi geçirdi: Suçlu ben oluyorum

ANTALYA'da, zabıtanın kahvehane önünde okey oynattığı için iş yerini mühürlediği Arif Güney (51), sinir krizi geçirdi. İş yerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden Güney'i bölge esnafı ikna etti.

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Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Yiğitler Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemininde kahvehane işleten Arif Güney'in iş yeri, 1 ay önce zabıta tarafından mühürlendi. Bugün öğle saatlerinde iş yerinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar edeceğini söyleyen Güney'i, çevredeki esnaf ikna ederek çatıdan indirdi.

Polise çok zor günler geçirdiğini anlatan Arif Güney, önüne masa koyup müşterilerine okey oynattığı şikayeti üzerine iş yerinin mühürlendiğini ifade ederek, "İş yerim, virüs sebebiyle kapalıydı. Krizi yendim, şimdi 'okey oynatıyor' diye şikayet etmişler. İnsanlar kahveye niye gelir? Oyun oynamaya gelir. Bunun üzerine iş yerim kapatıldı. Bir an önce açılmasını istiyorum. Semt pazarına gidemedim, iki çocuğuma bir şey alamadım. Bir baba için çok kötü bir durum. Vergimi ödüyorum, her şeyimi ödüyorum ama suçlu ben oluyorum. Kimseden ekmek, yardım istemiyorum ama benim kahvem açılsın" diye konuştu. Ekipler, yaşadıklarını gözyaşıyla anlatıp fenalık geçiren Güney'i, kendisine zarar vermemesi için kelepçeleyip ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü.

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