Yeğeni gözaltına alındı! Aydın Ayaydın'dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dün gözaltına alınan 18 kişiden birinin AK Partili siyasetçi Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu öğrenildi. Aydın Ayaydın yeğeninin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan birinin Mert Ayaydın olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Ayaydın şu anda adliyede ve ifadesi alınacak.

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Şaşkınım. Ben de sizlerden öğrendim. Bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz, kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında, savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz. Çok şaşkınım."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 18 kişi adliyeye sevk edilmişti.