MediaMarkt Türkiye'den sömestr tatiline özel kampanya

MediaMarkt Türkiye, sömestr tatiline özel düzenlediği "Karne Hediyelerinin Tam Zamanı" kampanyasıyla binlerce teknolojik ürünü öğrenci ve velilerle buluşturuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'a kadar devam edecek kampanya kapsamında hoparlörden tablete, kulaklıktan akıllı telefona kadar çok sayıda ürün, markanın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, çevrim içi alışveriş sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunuluyor.

Eğitimden eğlenceye farklı ihtiyaçlara hitap eden kampanya, sömestr tatilinde öğrencileri teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında Apple 11 inç iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB tablet 31 bin 599 liradan, Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/256 GB akıllı telefon 35 bin 499 liradan, Philips TAH4209BL kablosuz kulak üstü kulaklık 1199 liradan, Casper Via L50 8/128 GB FHD tablet 8 bin 799 liradan, Melitta Ci Touch tam otomatik kahve makinesi ise 39 bin 499 liradan satılıyor.