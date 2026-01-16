BIST 12.585
DOLAR 43,28
EURO 50,29
ALTIN 6.418,90
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt Türkiye'den sömestr tatiline özel kampanya

MediaMarkt Türkiye'den sömestr tatiline özel kampanya

MediaMarkt Türkiye, sömestr tatiline özel düzenlediği "Karne Hediyelerinin Tam Zamanı" kampanyasıyla binlerce teknolojik ürünü öğrenci ve velilerle buluşturuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'a kadar devam edecek kampanya kapsamında hoparlörden tablete, kulaklıktan akıllı telefona kadar çok sayıda ürün, markanın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, çevrim içi alışveriş sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunuluyor.

Eğitimden eğlenceye farklı ihtiyaçlara hitap eden kampanya, sömestr tatilinde öğrencileri teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında Apple 11 inç iPad Air M3 Wi-Fi 128 GB tablet 31 bin 599 liradan, Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/256 GB akıllı telefon 35 bin 499 liradan, Philips TAH4209BL kablosuz kulak üstü kulaklık 1199 liradan, Casper Via L50 8/128 GB FHD tablet 8 bin 799 liradan, Melitta Ci Touch tam otomatik kahve makinesi ise 39 bin 499 liradan satılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya'yı ziyaret edecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı dilediği film Araplar'ı ağlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı dilediği film Araplar'ı ağlattı
Bakan Kacır açıkladı: Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için dev kaynak
Bakan Kacır açıkladı: Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için dev kaynak
İkinci Ahmet Minguzzi olayı! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü
İkinci Ahmet Minguzzi olayı! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü
Okula hademe olarak girdi, sahte diplomayla koordinatörlüğe yükseldi
Okula hademe olarak girdi, sahte diplomayla koordinatörlüğe yükseldi
Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu
Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu
Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...
Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu, son depremin büyüklüğü kaç?
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu, son depremin büyüklüğü kaç?
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Pestisitin etkileri incelendi! Çıkan sonuç şoke etti
Pestisitin etkileri incelendi! Çıkan sonuç şoke etti
Uraloğlu duyurdu! Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılıyor
Uraloğlu duyurdu! Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılıyor
Ayasofya-İ Kebir Camii'nde kapsamlı restorasyon! Kubbe pencereleri sökülüyor, çelik kiriş çalışmaları başladı
Ayasofya-İ Kebir Camii'nde kapsamlı restorasyon! Kubbe pencereleri sökülüyor, çelik kiriş çalışmaları başladı