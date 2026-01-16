BIST 12.585
HABER /  GÜNCEL

İkinci Ahmet Minguzzi olayı! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü

İSTANBUL Güngören'de "yan baktın" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay akıllara geçen yıl Kadıköy'de işlenen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getirdi.

Merter Mahallesi'nde bir restoranda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Restorandan dışarı çıkan gruptakiler arasındaki tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.Ç. (15), Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakla yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Yan baktın" tartışması

Polisin yaptığı çalışmada, birbirlerini daha önce tanımayan E.Ç. ile Atlas Çağlayan'ın "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

