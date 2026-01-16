Dünyanın en ilginç mimarı yapıları belli oldu! Türkiye'de ve dünyada bu yapılar mimarlıkta çığır aşmış

Dinamik Kule, Dubai

Dubai’deki dünyadaki ilk hareketli bina, teknolojinin mimariyle buluştuğu ilginç bir örnek. Her katı 360 derece dönebilme kapasitesine sahip olan bu bina, İtalyan mimar David Fisher tarafından tasarlanmış. “Makineler yaşam içindir” mottosuyla hayata geçirilen projede, her katın ayrı ayrı fabrikada üretilip kuleye eklenmesi sağlanmış. Bu bina, güneşin doğuşunu ve batışını değiştirmeden izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, 77 rüzgar türbiniyle kendi elektriğini üretiyor ve ev sahipleri araçlarını kendi katlarına getirebiliyor; böylece lüks ve konforu günlük yaşamla birleştiriyor.