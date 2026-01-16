Dünyanın en ilginç mimarı yapıları belli oldu! Türkiye'de ve dünyada bu yapılar mimarlıkta çığır aşmış
Klasik mimari anlayışının ötesine geçen, sanat ve teknolojiyi aynı çizgide buluşturan bu sıra dışı yapılar, dünyada ve Türkiye'de mimarlık algısını yeniden değiştiriyor. İşte dünyanın ve Türkiye'nin en ilginç mimari yapıları...
Uzaklara gitmeden dünyanın ve Türkiye'nin mimarlıkta çığır aşan yapılarıyla tanışmaya hazır olun. Alışılmışın dışına çıkan bu etkileyici tasarımlar, yalnızca estetikleriyle değil; sanat, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Mimarlığın sınırlarını zorlayan bu yapılar, bulundukları şehirlere yeni bir kimlik kazandırırken, modern dünyanın en ilginç mimari örneklerini keşfetmek isteyenler için ilham verici bir yolculuk sunuyor. İşte dünyanın ve Türkiye'nin en ilginç mimari yapıları...
Sepet Binası, ABD
Hiç sepet şeklinde bir bina gördünüz mü? Ohio’da bulunan bu devasa sepet, 9000 ton ağırlığında ve taşınması neredeyse imkansız. Longaberger adlı sepet üreticisi, markasını tanıtmak amacıyla sepet formunda bir bina inşa etmeye karar vererek bu yapıyı kendi ofis alanı olarak kullanmaya başlamış. Zamanla bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen bu bina, Newark’ta yer alıyor.
Dinamik Kule, Dubai
Dubai’deki dünyadaki ilk hareketli bina, teknolojinin mimariyle buluştuğu ilginç bir örnek. Her katı 360 derece dönebilme kapasitesine sahip olan bu bina, İtalyan mimar David Fisher tarafından tasarlanmış. “Makineler yaşam içindir” mottosuyla hayata geçirilen projede, her katın ayrı ayrı fabrikada üretilip kuleye eklenmesi sağlanmış. Bu bina, güneşin doğuşunu ve batışını değiştirmeden izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, 77 rüzgar türbiniyle kendi elektriğini üretiyor ve ev sahipleri araçlarını kendi katlarına getirebiliyor; böylece lüks ve konforu günlük yaşamla birleştiriyor.
Cybertecture Yumurta Ofis Binası, Hindistan
Hindistan Mumbai’de yer alan Cybertecture Yumurta Ofis Binası, fütüristik bir mimari harika olarak dikkat çekiyor. 32.000 metrekarelik alanda inşa edilen bu yapının amacı, kendi kendine yetebilen bir organizma gibi işleyiş gösteriyor. Ofis içinde, çalışanların sağlık durumlarını izleyebilmeleri için tuvaletlerde bir siber sağlık sistemi bulunuyor. Ayrıca, binada gökyüzü bahçeleri de yer alıyor.