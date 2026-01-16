BIST 12.570
DOLAR 43,28
EURO 50,30
ALTIN 6.419,02
HABER /  EKONOMİ

Bakan Kacır açıkladı: Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için dev kaynak

Bakan Kacır açıkladı: Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için dev kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda organize sanayi bölgeleri (OSB) için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Abone ol

Kacır, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayiye yönelik 34 milyar liralık kaynağa dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz için 17,6 milyar lira, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldı. 2025'te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci Ahmet Minguzzi olayı! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü
İkinci Ahmet Minguzzi olayı! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü
Okula hademe olarak girdi, sahte diplomayla koordinatörlüğe yükseldi
Okula hademe olarak girdi, sahte diplomayla koordinatörlüğe yükseldi
Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu
Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu
Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...
Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu, son depremin büyüklüğü kaç?
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu, son depremin büyüklüğü kaç?
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Pestisitin etkileri incelendi! Çıkan sonuç şoke etti
Pestisitin etkileri incelendi! Çıkan sonuç şoke etti
Uraloğlu duyurdu! Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılıyor
Uraloğlu duyurdu! Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılıyor
Ayasofya-İ Kebir Camii'nde kapsamlı restorasyon! Kubbe pencereleri sökülüyor, çelik kiriş çalışmaları başladı
Ayasofya-İ Kebir Camii'nde kapsamlı restorasyon! Kubbe pencereleri sökülüyor, çelik kiriş çalışmaları başladı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya'yı ziyaret edecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya'yı ziyaret edecek
Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF'den açıklama
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF'den açıklama