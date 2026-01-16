BIST 12.533
Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.

Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına - Resim: 1

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga yaşanıyor. Aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da yer alıyor. İşte soruşturmada gözaltına alınan diğer isimler ve detaylar...

Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına - Resim: 2

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son yapılan operasyonda Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gözaltına alındı.

Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına - Resim: 3

Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği iddia ediliyor.

Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına - Resim: 4

18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

