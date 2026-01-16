Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga yaşanıyor. Aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da yer alıyor. İşte soruşturmada gözaltına alınan diğer isimler ve detaylar...