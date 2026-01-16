Ümit Karan'ın da içinde bulunduğu yeni uyuşturucu operasyonu! Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga yaşanıyor. Aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da yer alıyor. İşte soruşturmada gözaltına alınan diğer isimler ve detaylar...
Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği iddia ediliyor.
18 şüpheli adliyeye sevk edildi
Öte yandan ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.