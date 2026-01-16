Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı dilediği film Araplar'ı ağlattı

TRT ortak yapımı "Filistin 36" Arap dünyasında büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde yaptığı konuşmasında "Bu yıl 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Fiilm K-kategorisinde yarışacak 'Filistin 36' filmine şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in TRT ortaklı yeni filmi “Filistin 36”, 14 Ocak’tan beri Fransa’da vizyonda. Film, izleyiciyi 1936-1939 yılları arasındaki Filistin’e götürüyor ve İngiliz mandası döneminde büyüyen öfkenin, Büyük Arap İsyanı’na nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

Odatv'nin haberine göre Jacir, Toronto Film Festivali öncesinde İngiltere merkezli The Guardian’a verdiği röportajda filmin neden ilgi gördüğünü, “Birçok insan İngilizlerin Filistin’de bulunduğunu bilmiyor. Bu filmi Filistinliler için yaptım.” sözleriyle anlattı.

Film, Arap dünyasında özellikle güçlü bir duygu dalgası yarattı. Aralık 2025’te Suudi Arabistan’daki Kızıldeniz Film Festivali’nde gösterilen “Filistin 36”, Independent Arabia’nın aktardığına göre, bitince salonda önce birkaç saniyelik sessizlik oldu, ardından büyük bir alkış tufanı koptu. Çünkü Filistin tarihini Filistinlilerin gözünden anlatan filmler Arap sinemasında bile nadir görülüyor. Bu yüzden “başyapıt” denmese bile, film birçok kişi için tarihî bir eşik gibi algılandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin 36'ya destek veren isimler arasında yer aldı.

Konuşmasında Erdoğan, "Bu yıl 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak 'Filistin 36' filmine şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.