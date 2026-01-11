Cem Yılmaz'ın serisi GORA4GORA'nın kadrosu netleşti! Yoğun ilgi var...

DEVAM DEĞİL, YENİ BİR MACERA

Yeni filmle ilgili beklentilere de açıklık getiren Cem Yılmaz, önceki filmlerde olduğu gibi tanıdık karakterlerin bu yapımda da yer alacağını ancak hikâyenin birebir devam filmi değil, yeni bir macera olacağını söylemişti.