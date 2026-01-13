BIST 12.405
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Koray Ergun'un cenazesi toprağa verildi.

Ergun için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ergun'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Ergun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede ve televizyon dizilerinde görev almıştı.

