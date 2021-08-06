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Yangınlarla mücadele sürerken Artvin Borçka'da tepki toplayan görüntü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yangınlarla mücadele sürerken Artvin Borçka'da tepki toplayan görüntü

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele etiği bu günlerde Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun ormanlık alana sahip Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakan piknikçiler ve düğün fotoğraf çekimi için meşale yakanlar görüntülendi.

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Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Işık Tuncel'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde Artvin'in Borçka ilçesi Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakılması ve piknikçilerin çoğunun çöplerini geride bırakıp gitmesi yer alıyor. Aynı ortamda gelin ve damadın da düğün için fotoğraf çekimi sırasında meşale yaktığı görülüyor.

Gözlemlerini de anlatan öğretim görevlisi Işık Tuncel, Karagöl Milli Parkı'nda mangal alanları dışındaki yerlerde de mangal yakan ve çöplerini etrafa, göle saçanlar olduğunu belirterek, "Doğal milli park statüsündeki göl ekosistemi dünyada çeşitlilik açısından oldukça zengin bir doğaya sahip" diye konuştu.

"Bir anlık keyif geleceğimizi yok edebilir"

Yıllık izninde Artvin'in güzelliklerini gezmek için bölgeye gittiğini anlatan öğretim görevlisi Tuncel, "Karşılaştığım manzara karşısında şoke oldum. Burada bir anlık keyif geleceğimizi yok edebilir. Ülkenin her tarafı cayır cayır yanarken bilinçsiz vatandaşlarımızın ormanda mangal yakma duyarsızlığına tanık olmak beni gerçekten çok üzdü. Memleketin ciğerleri yanarken mutluluğumuzu bu küçük mangalda aramak nedir? Buna aklım ermiyor. Arka taraftaki duman ise gelin ve damat fotoğraf çekiminde yakılan meşalelere ait. Fotoğraflarımda gördüğünüz gibi yüksek ağaçlarla kaplı ormanın ortasında meşale yakmadan da mutlu olabilmeyi öğrenmeliyiz" dedi.

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