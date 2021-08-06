Türkiye 6 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 243 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ağustos 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 941 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.02, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 45.91 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.