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Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dosyaları, 'görevsizlik' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP'li 5 milletvekili hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatan başsavcılık, dosyaları 'görevsizlik' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

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