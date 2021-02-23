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KAMUAR'dan 'fiyat artışı' raporu: Bir yılda yaklaşık yüzde 30 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatladaki artışla ilgili raporunu yayımladı; Açlık sınırı 3 bin 313 liraya yükseldi. Gıda enflasyonu bir yılda yaklaşık yüzde 30 arttı.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, Ankara’daki market ve pazarlardan 76 gıda maddesinin fiyatının araştırılmasıyla hazırladığı raporunu açıkladı. Rapora göre, Ocak ayında 3 bin 267 lira olan açlık sınırı 46 lira artarak 3 bin 313 liraya çıktı. 

Şubat ayında gıda fiyatları önceki aya göre yüzde 2.8 arttı. Ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmedi.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre gıda fiyatlarında yüzde 29.7 artış
Meyve fiyatı yüzde 4.3, sebze fiyatı ise yüzde 2.7 arttı. Gıda fiyatlarında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 oranında artış görüldü. Oransal olarak en büyük artış, yüzde 55.8’le sebzede görüldü. Bunun yüzde 35.4’le süt, süt ürünleri ve yumurta takip etti.

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