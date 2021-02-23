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ABD’de şok! Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka soydu

 ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Jacksonville şehrinde akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka şubesini soydu.

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ABD'de akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın Jacksonville Şerif Ofisi merkezine yakın mesafede bulunan bir banka şubesini soydu. Polis, söz konusu kadının Bay Caddesi’nde yer alan banka şubesine hesap hakkında bilgi almak için gittiğini ancak bankadaki memurla tartıştığını, herkesi öldürmekle tehdit ettiğini ve bunun ardından bankayı soyduğunu duyurduğunu belirtti.

Kısa sürede gözaltına alındı

Kendisine nakit verildikten sonra kadının bankadan ayrıldığı ve kısa bir süre sonra yakın bir noktada gözaltına alındığı ifade edildi.

ABD
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