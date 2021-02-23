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Kandıra'da kaza yapan otomobil dik durdu

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

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İbrahim Ç. yönetimindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerin önünde dik durdu.

Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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