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Ankara'da sokak ortasında öldürülmüştü! Nedeni yasak aşk çıktı

ANKARA'da sokak ortasında öldürülen kadının katil zanlısı sevgilisi tutuklandı. Bir süredir yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan ikiliden; birinin 12 yıllık diğerinin 27 yıllık evli olduğu ve kadının ayrılık kararı aldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, dün sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. hayatını kaybetti. Birgül Y.'nin, birilerinden kaçtığı sırada arabayla önünü kesen zanlılar tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan D.'nin, ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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