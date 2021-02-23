Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan '5G' açıklaması! Mart ayını işaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G sistemine yerli ve milli imkanlar ile geçileceğini söyledi. Karaismailoğlu, "Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, pek çok ulaştırma aracı üretip, dünyaya ihraç ettiklerini belirterek, "Kendi teknolojilerimizi üretmek konusunda attığımız kararlı adımlar her geçen gün bir başka alanda meyvesini veriyor. Artık dünya şunu çok iyi biliyor ki, bundan yıllar önce ülkemize atfedilen gelişmiş ülkelerin pazarı olmak konumunu biz çoktan reddettik.

Bugün insan yük ve veri ulaştırmada önümüz koyduğumuz vizyonun en önemli bileşenlerinden biri, kendi araçlarımızı, teknolojilerimizi, yazılımlarımızı üretmektir. İftihar ile söyleyebilirim ki, günümüzde bakanlığımızın sorumluluk alanında pek çok ulaştırma aracını ve çözümünü yüksek bir verimlilik oranı ile üretiyoruz ve dünyaya ihraç ediyoruz" dedi.

'Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçeceğiz'

'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin ilk fazının mart ayında biteceğini müjdeleyen Bakan Karaismailoğlu, "Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımı ile ülkemizin 5G'ye giden yolda, donanım ve yazılım ihtiyacına yerli ve milli imkanlar ile cevap vermeliyiz. Bu amaçla geliştirdiğimiz 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni TÜBİTAK'ın destekleriyle sürdürüyoruz.

5G alt yapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ile operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlar ile geliştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi 5G sistemine yerli ve milli imkanlar ile geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız. Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazlar tamamlandığında anlımızın akı ile 5G'ye geçeceğiz" diye konuştu.