AK Partili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda şüpheliye tutuklama talebi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Y., savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y.'nin Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Şüpheli, burada çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Hedef gösteriliyorum"

AK Partili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin kısa süre önce yaptığı açıklamada ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' ifadelerine yer verdi.