Kemal Kılıçdaroğlu esnafı hedef aldı: İki elim iki yakanda olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin salgın döneminde esnafı mağdur ettiğini savunarak, "Eğer bunlara oy verirseniz esnaf kardeşim, iki elim iki yakanda olur." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Daha önce iktidara yakın olan öğretmenler için "ben ona öğretmen demem" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bu kez de esnafı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Koronovirüs döneminde esnafa yönelik desteğin olmadığını iddia ederek "Esnafa gelince aslan, yandaşa gelince kedi. 1 milyon 300 bin esnafa 7 milyar verdiler. Yandaşların sadece kira ertelemesi 18 milyar lira. Eğer bunlara oy verirseniz esnaf kardeşim, iki elim iki yakanda olur." dedi.

"3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor"

Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"3 milyon 600 bin Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadınız. Bu para esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcansaydı ne olurdu? Ülke âbad olurdu. Doğrulara tahammül edemiyorlar. Öyle bir esip gürlediler ki, 'biz 24 saat içinde Emevi Camiinde namaz kılacağız ve Suriye'yi fethedeceğiz' dediler. Ne oldu? 3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor."

"Mısır'da öldürülen Esma için ağladı, 16 şehidimiz için güldü"

Gara operasyonu sonrası yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuya ilişkin devleti suçladığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

En tepedeki kişi ilk kez devleti suçluyor. Bana hakaret edeceğine Gara Operasyonu’yla ilgili sorduğum 5 soruya cevap ver. Başarısız oldum diyorsun. Niye başarısız oldun, onu da açıklamıyorsun. Kendi sorumluluğundan kaçıyor. Mısır'da öldürülen Esma için ağladı, 16 şehidimiz için güldü. Aklım almıyor."

"Nereye gitti 128 milyar dolar?"

Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası rezervlerinin buharlaştığı iddiasını yineleyen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Erdoğan vardı:

"Merkez Bankası'nın kasası SWAP'ları dikkate alınca eksi 57 milyar lira. Biz bunu sormadığımız zaman vatandaşın hakkını hukukunu korumuş olur muyuz? Nereye gitti 128 milyar dolar?

128 milyar dolar sorulunca kuduruyor Erdoğan. Başarısını kıskanıyorlar diyor. Başarılıysa niye aldın görevden? Başarıysa 128 milyar doları senin talimatınla peşkeş çeken Merkez Bankası başkanını niye aldın görevden. Bu milletin Merkez Bankası'nda biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Erdoğan, kime verdin? Şimdi faizi yükseltiyorlar. İster dolar yükselsin, ister faiz yükselsin. İkisinde de kazanan tefeciler."

"O kongrelere gitmiyor ama kahvehanelere gidiyor"

İlk seçimlerde iktidarı demokratik yollarla dünyaya örnek olacak şekilde göndereceklerini iddia eden Kılıçaroğlu, AK Parti kongrelerini eleştirdi, Sağlık Bakanı Koca'ya bir soru yöneltti:

"Kongreleri lebaleb dolu. Bu covid kadar akıllı bir virüs yok. O kongrelere gitmiyor ama kahvehanelere gidiyor. Bunun tespitini Erdoğan yapıyor. Akla mantığa bakın. Esnaf perişan. Bari HES koduyla lokantayı açın.

"Aracı şirket Keymen, 1 milyon doz 'ücretsiz aşıyı' devlete fatura etti mi, etmedi mi?"

Sağlık Bakanı 'Sinovac aşısını Türkiye'ye getiren aracı şirket var' mı sorusuna 'doğru değil, biz anlaşmamızı DMO ve Sinovac ile arasında yaptık' diyor. Aracı şirketin adı Keymen. Bu şirket 1 milyon doz 'ücretsiz aşıyı' devlete fatura etti mi etmedi mi?"