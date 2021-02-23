Nagehan Alçı'dan zor soru: İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyor?

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in "Talimatla bebek sahibi oluyorlar" ifadelerini eleştirdi. "İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar?" sorusunu yönelten Alçı, "Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu" yorumunda bulundu.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çıplak arama ve talimatla bebek sahibi olma açıklamalarını eleştirdi. "AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e bir avukatın sosyal medya üzerinden yaptığı saldırı için kelimeler az kalıyor. Mide bulandırıcı, iğrenç, pespaye… Bu paylaşımla ilgili iktidarın en tepesinden art arda kınama açıklamaları geliyor ancak gönül isterdi ki Zengin’e yapılan cinsel içerikli saldırıya karşı muhalefetten ve tüm kadın örgütlerinden de gür bir ses çıksın" diyen Alçı, kadınların tehdit ve hakaretlere karşı 'Siyasi görüş demeden birleşilmesi gerektiğini' savundu.

"Ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu"

Nagehan Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle: Ben Özlem Hanım’ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım.

Ancak cezaevlerinde talimat ile bebek yapan kadınlar ve "Onurlu ve ahlaklı kadın çıplak arandıysa bir sene beklemez" çıkışlarını hiç doğru bulmadım.

Özlem Hanım’ın duygularını örtmeyen ve yeri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor. Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin. Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu.

İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar?

"Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu"

Yani içeriye eşlerinin ya da birilerinin sırf bu sebeple –devlete rağmen- girmesi ve cinsel ilişki yaşamaları gerekir. Böyle bir olay nasıl olur? Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu.

Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist olsun o bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum.