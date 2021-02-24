İnfial yaratan Melek İpek olayında flaş gelişme! Emsal teşkil edecek
ANTALYA'da kelepçeleyip 'işkence yaptı' dediği eşini öldüren Melek İpek'in avukatları 'örselenmiş kadın sendromu' raporu için başvurdu.
Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İpek Melek'in avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için başvurdu.
'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçu
Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk’ün haberine göre, avukatlar, İpek hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan dava açılan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.
'Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördü'
Dileçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekildi.
'Örselenmiş kadında majör depresyon'
Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, 'örselenmiş kadında majör depresyon' rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.