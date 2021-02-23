Fenerbahçe'de 6 yenilgide dikkat çeken benzerlik

Fenerbahçe kaybettiği maçlarda benzer senaryolar yaşadı. Bu müsabakalarda genelde erken gol yiyen Erol Bulut'un öğrencileri reaksiyon gösteremezken, kenardan gelen oyuncular da takıma katkı sağlayamadı.

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Fenerbahçe, Göztepe'ye kendi sahasında mağlup olurken skordan çok oynanan futbol taraftarın tepkisine neden oldu. Bu sebeple teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanıyor. Bulut'un, çok kritik mağlubiyetler almasına rağmen halen net bir strateji ve futbol felsefesi oturtamadığı için gönderilmesi talep ediliyor. Fenerbahçe, mağlup olduğu tüm maçlarda benzer senaryoları yaşadı.

Reaksiyon veremiyor

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon aldığı 6 yenilgide topla yüzde 50 ve daha fazla oynayan taraftı. Fenerbahçe, flaş transferlerine rağmen topu ayağına aldığı zaman yaratıcılık sıkıntısı çekiyor. Fenerbahçe'nin mağlup bitirdiği 6 maçın 4'ünde ilk 10 dakika içerisinde gol yemiş olması dikkat çekiyor. Takım, daha çok uzun bir süre olmasına rağmen reaksiyon veremiyor.

Girenlerin katkısı yok

Fenerbahçe kaybettiği maçlarda başlangıç 11'i dışında yedek kulübesinden gelenlerden de hiç katkı alamadı. 6 mağlubiyette oyuna giren futbolcuların katkısı 0 gol, 0 asist! Fenerbahçe, deplasmanda en çok puan toplayan takım. Ancak Kadıköy'de tam 17 puan kaybedildi. Bulut'un iç sahada aynı futbolu oynatmak istemesi bu tabloyu doğurdu.

Golcüler sınıfta kaldı

Beşiktaş, Aboubakar-Larin ikilisinden ligde 24 gol katkısı aldı. Fenerbahçe'de santrforda görev yapan 4 isim (Samatta-Cisse-Thiam-Valencia) toplam 18 gol atabildi.