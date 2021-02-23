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İtalyanlar Taylan Antalyalı için sıraya girdi! En ciddisi Milan

Sscout ekiplerinin “İtalya Ligi’ne uygun” raporu verdiği Taylan Antalyalı için Milan, Roma ve Sassuolo kulüpleri yakın takibe başladı. Üç kulüp arasında Milan’ın ise çok ciddi olduğu öğrenildi.

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Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl bonservis bedeli ödemeden aldığı Taylan Antalyalı durgun geçen bir sezonun ardından bu döneme damga vuran isimlerden oldu. Teknik Direktör Fatih Terim’in merkeze yerleştirip hem savunmada hem hücumda yüksek verim aldığı 26 yaşındaki isim, İtalyan ekiplerinin dikkatini çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; scout ekiplerinin “İtalya Ligi’ne uygun” raporu verdiği Taylan Antalyalı için Milan, Roma ve Sassuolo kulüpleri yakın takibe başladı. Ki, bu anlamda canlı izlemek için de görevlendirmeler yapıldı. Üç kulüp arasında Milan’ın ise çok ciddi olduğu öğrenildi.

Değeri katlanacak
Ancak Galatasaray cephesinde ise hesaplar çok daha farklı. Fatih Terim’in raporuna göre hareket eden Mustafa Cengiz yönetimi, Taylan’ı satmayı düşünmüyor. Ancak ‘şimdilik’. Sebebi de uzun vadede daha fazla kazanma ve değerini artırma düşüncesi. Plana göre sezon sonu elde edilecek bir Avrupa vizesi ve yeni sezonda bu kulvardaki vitrine çıkması Taylan’ın değerine değer katacağı görüşü var. Ki, Erzurumspor’da güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan Taylan Antalyalı’nın şu anki değeri ise 3 milyon avro civarında.   

 

Yüksek yüzdeler
Bu sezon üç kulvarda toplam 28 karşılaşmada forma giyen Taylan Antalyalı bir gol bulurken iki de asist yaptı. Bu mücadelelerde Taylan yüzde 88 pas isabeti, yüzde 63 top kapma başarısı ve yüzde 83 rakip yarı sahada pas isabeti yakaladı.

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