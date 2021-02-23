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Türkiye koronavirüs haritası! 15 - 21 Şubat tarihleri 5 il alarm veriyor

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'nin son koronavirüs haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun illerinde rekor vaka artışı var.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadesini kullandı.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

Önceki haftanın verileri:

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