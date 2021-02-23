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Konyalı pavyondan vazgeçemiyor! 71 kişiye 447 bin lira ceza

KONYA'da kısıtlama kararı ihlal edildiği gerekçesiyle mühürlenen 2 eğlence merkezinin yeniden açıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinde yakalanan aralarında kadınların da olduğu 71 kişiye toplam 447 bin 300 TL para cezası uyguladı. 2 işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

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​Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi. 

Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı.

İş yeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 iş yeri de yeniden mühürlendi.

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