Devlet Bahçeli gençlere seslendi: Sizin yeriniz kapı değil, içeridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın. Analarınızın gözyaşlarını akıtmayın, babanızın ahını almayın. Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, anfilerdir, hocalarının dizinin dibidir.'' diyerek gençlere seslendi.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

- Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz.

- Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir ne oy kaygısına ne siyasi tartışmalara ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir.

'Bizim ne dağa gönderecek ne hücre evine yollayacak gencimiz yoktur'

- Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek ne hücre evine yollayacak ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur.

'Organize suç şebekeleri gençlerin peşindedir'

- Tarih bize diyor ki, ahlaki ilkelerine değer vermeyen toplum ve milletlerin uzun süre yaşamaları imkansızdır. Türk gençliğinin devletine ve milletine söyleyeceği her söz akıl ve ahlakla perçinlenmelidir. Ufkun ötesini gören ve gösteren şuur, düşünülmeyenleri düşüneceklerdir. Çünkü Türk gençliği fıtratı gereği zekidir, çalışkandır. Bu yüzden yozlaşmış akımlar, yasadışı örgütler, marjinal çevreler, organize suç şebekeleri gençlerin peşindedir.

'Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almıştır. Başkalarının evlatlarını siyasal ihtirasları için kavgaya yönlendiren zilletin dipsiz çukuruna düşen sorumsuz ve kirli zihniyetlerdir. Yasa dışı akımlar, terörizmin ajanları gençlerin peşindedir, kafeslemenin emelindedir. Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüf akıntılara teslim edemeyiz. İtirazlarınız sinirli olabilir, siz bizim ve milletimiz için istiklal ve istikbalimiz için paha biçilemez öneme sahipsiniz. Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın. Analarınızın gözyaşlarını akıtmayın, babanızın ahını almayın.

'Terör örgütünün dolduruşuna gelmeyin'

- Gelin yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün. Gençlik üzerinde kumar oynayanları görün. Kavgaya değil, kitap okumaya çağıranlara koşsun. Üniversite kapılarında terör örgütünün dolduruşuna gelmeyin. Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, anfilerdir, hocalarının dizinin dibidir.