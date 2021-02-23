2. cemre nereye düşecek 2021 cemre düşme sırası

Havaların ısınması, baharın gelmesi anlamına gelen cemre düşmesinin birincisi 19-20 Şubat'ta gerçekleşti. 1. cemre hava düştü. Peki ikinci cemre ne zaman, nereye düşecek? Kor anlamına gelen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek. İşte cemre düşme sırası

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Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre, havaya düşmesinin ardından şimdi ise suya düşecek. Peki baharın artık iyice yaklaştığını, kışın bittiğini haber eden 2. cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme sırası

Cemre düşme tarihleri, halk takvimi ve inanışına göre Kasım ayının 100. gününden itibaren hesaplanmaktadır. Buna göre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşen ilk cemrenin ardından gözler ikinci cemre düşme tarihine çevrildi.

Cemre ne zaman düşecek: Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre hakkında bilgi: "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.