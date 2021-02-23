BIST 1.532
DOLAR 7,02
EURO 8,54
ALTIN 407,94
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan ve Tunç Soyer, İzmir'in iki önemli projesi için görüştü

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan ya da hasar gören konutların yenilenmesi ve Buca Metrosu inşaatı için yurtdışından kaynak bulduklarını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir Valiliği'nde bir araya geldi. Kaynakların kullanılabilmesi için Hazine garantisi ve onayı gerektiğini belirten Soyer, konuyu dün İzmir'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini, Erdoğan'ın yaklaşımının pozitif olduğunu söyledi.

"Çok düşük faizli bir kaynak bulduk"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan'la iki konu hakkında görüştüğünü belirten Soyer, şunları kaydetti: Birincisi Dünya Bankası'nın kentsel dönüşümle ilgili bir acil imar kaynağı, acil imar kredisi adıyla bir enstrümanı var. Dünya Bankası'yla birkaç aydır görüşüyorduk. 250 milyon dolarlık, 5 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir kaynak bulduk.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onaylaması lazım"

Bunu Hazine garantisiyle kullandırıyorlar. İller Bankası üzerinden alabileceğimiz bir kaynak bu. Çok da hızlı olabilecek. Bir iki ay içinde aktarılacak bir kaynak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onaylaması lazım. Bu kaynağı tamamen kentsel dönüşüm için kullanacağız. Depremzedelerin özellikle de orta hasarlıların konutlarını yenileyebilmeleri için köprü vazifesi göreceğiz.

O krediyi onlara kullandırmış olacağız. Bunu talep etmek istedim. Vakit kaybetmemek lazım çünkü vatandaşın mağduriyeti çok. Hızlı çözüm getirebileceğimiz bir kaynak bu.

"Metro için kaynak bulundu"

"İzmir tarihin en büyük yatırımı" diye nitelediği Buca Metrosu için de 490 milyon euroluk kaynak bulduklarını aktaran Soyer, şu ifadeleri kullandı: Buna Hazine garantisi gerekmiyor fakat Hazine onayı gerekiyor. İşte o Hazine onayı için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundum. Çünkü uluslararası ihaleye çıkıldı. O kaynakların kullanılmaya başlaması lazım. Bu da ancak Hazine onaylarsa olacak. Öyle bir tablo vardı. Bu iki taleple ilgili görüştüm kendisiyle.

Erdoğan'ın konuyu inceleyeceğini söylediğini aktaran Soyer, "Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim. Yapacağına dair bir izlenim edindim ama tabii bu izlenim sadece'' diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altında rüzgar tersine döndü! Altın fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlar açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den AK Partili Zengin ve Özhaseki'ye sert tepki
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
YKS başvuruları son gün ne zaman 2021 ÖSYM sınav takvimi
Cüceloğlu'nun ailesinden sahte hesapla dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı
Deniz Dağdelen tüm denizleri yüzerek aştı, şimdi buzlu göle girdi
HES kodu alma mesajla HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?
Beyoğlu'nda dayısından para alamayan yeğen hıncını arabasından çıkardı
İstanbul’da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Rize'de kentsel dönüşüm başladı kiralar ikiye katlandı
Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı El Chapo'nun eşi ABD'de tutuklandı
Yorumlar 1 yorum