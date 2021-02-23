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Beyoğlu'nda dayısından para alamayan yeğen hıncını arabasından çıkardı

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda bir kişi, para alamadığı gerekçesiyle dayısının otomobiline zarar verince ortalık karıştı. Dayı-Yeğen sokak ortasında birbirine girdi. Olay diğer aile üyelerinin araya girmesiyle sonlanırken demir çubukla başından yaralanan yeğen hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı.

Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Kavga kamerada
Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.

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