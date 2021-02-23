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Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı El Chapo'nun eşi ABD'de tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, El Chapo (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Colonel Aispuro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından dolayı tutuklandığını açıkladı. 

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Açıklamada, iki yıl önce düzenli bir şekilde El Chapo'nun duruşmalarına katılan Aispuro'nun bugün Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanında tutuklandığı ve salı günü Washington'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi. 

Adalet Bakanlığı açıklamasında, Aispuro'nun ABD'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini getirmekle suçlandığı kaydedildi. 

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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